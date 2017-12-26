Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили обрадовался возможности встретить Новый год в Киеве. Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Еще одна маленькая тактическая победа. Сегодня окружной админ суд должен был по указанию Банковой отменить мой статус лица, пользующегося защитой, чтобы экстрадировать меня до нового года. Суд отказался принимать решение и отложил заседание как минимум до 3-го января, так что Новый год я точно буду встречать в Киеве», — написал он.

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Ранее Михаил Саакашвили заявил, что намерен подать иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его «похищение» сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

Перед этим Саакашвили отказался заходить в здание СБУ для допроса.