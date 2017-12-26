Замглавы МИД России встретился с Жанной д'Арк из Руанды

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданова с провел встречу с послом Руанды в Москве Жанной дʼАрк Муджавамарией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«26 декабря специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Руанда в Москве Ж. дʼАрк Муджавамарию по ее просьбе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-руандийских отношений.