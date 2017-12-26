Песков: Россия готова стать посредником между США и КНДР при их согласии

Россия готова стать посредником в диалоге между Пхеньяном и Вашингтоном при согласии этих двух сторон, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Речь идет о готовности России при необходимости и при желании двух сторон», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия стать «медиатором» между США и КНДР в диалоге между этими странами.

Реклама

Он подчеркнул, что такая готовность для России весьма очевидна, чтобы «открыть путь для деэскалации».

Ранее северокорейский дипломат обвинил США в нагнетании враждебности после обвинений в кибератаках.