Песков анонсировал общение лидеров стран СНГ в неформальной обстановке

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, неформальный саммит Содружества независимых государств позволит обменяться лидерам стран СНГ мнениями по итогам председательства России в 2017 году, передает РИА «Новости».

«Будет хорошая возможность обменяться мнениями по итогам председательства России. Состоится сама неформальная встреча, и затем главы государств продолжат общение в неформальной обстановке», — сказал Песков.

Он также отметил, что интеграционные процессы в рамках СНГ и ЕврАзЭс остаются одними из приоритетов во внешнеэкономической политике России.