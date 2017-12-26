Додон рассказал о двух сценариях развития отношений с Россией после Нового года

Президент Молдавии Игорь Додон в интервью газете «Известия» заявил, что существуют два сценария развития отношений его страны с Россией.

«Есть два сценария, как вернуться к нормальным двусторонним отношениям. Первый сценарий, и я очень надеюсь, что удастся это осуществить, — сразу после новогодних праздников… Мы попытаемся и сделаем все возможное, чтобы урегулировать проблемы сразу после Нового года. Я поговорил с премьер-министром (Павлом Филипом) и спикером парламента Молдавии (Андрианом Канду), и, насколько я понимаю, у них есть открытость и желание двигаться вперед», — заявил Додон.

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По его словам, второй вариант — урегулирование после парламентских выборов, которые пройдут во второй половине 2018 года. Додон ожидает, что его партия выиграет эти выборы — и правительство будет сформировано из его единомышленников.

Также он рассчитывает на то, что решение о предоставлении его стране статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) будет принято уже весной 2018 года.

Ранее парламент Молдавии повторно принял закон о запрете новостных и информационно-аналитических передач из России.