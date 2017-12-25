Политолог: СНГ — это площадка, которая себя не изжила

Неформальная встреча глав государств — членов СНГ состоится 26 декабря в Москве. Такие саммиты проходят, как правило, без официальной повестки. В их рамках также проводятся двусторонние и трехсторонние встречи глав государств содружества.

Заместитель директора Института СНГ, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Владимир Евсеев заявил, что СНГ — это площадка, которая себя не изжила, сообщает НСН.

«У нее есть свое место, может быть, просто не такое широкое. И у СНГ нет альтернативы в решении некоторых вопросов, особенно среди тех членов, которые не входят в состав более тесных интеграционных объединений. Думаю, что официальных заявлений на этом саммите не будет, речь идет о выработке некоторых решений», — подчеркнул эксперт.