Эксперт: на саммите в Москве могут обсудить интеграционные проекты

Неформальная встреча глав государств — членов СНГ состоится 26 декабря в Москве. Такие саммиты проходят, как правило, без официальной повестки. В их рамках также проводятся двусторонние и трехсторонние встречи глав государств содружества.

Заместитель директора Института СНГ, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Владимир Евсеев заявил, что на повестке может оказаться ряд вопросов, которые требуют серьезного обсуждения. В их числе — укрепление различного рода интеграционных проектов, сообщает НСН.

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«Например, есть транспортный коридор «Север-Юг». В нем участвует Азербайджан — член СНГ, но там может принять участие и Казахстан. Есть такие проекты, которые представляют интерес для разных государств, которые не входят ни в Евразийский экономический союз, ни в какие-то другие объединения.

Поэтому Россия выступает за то, чтобы на пространстве СНГ укреплять экономические связи. А в виду того, что в РФ наблюдается некоторый рост экономики, это будет подталкивать к ее росту на всем пространстве СНГ. Также, полагаю, Россия могла бы обсудить вопросы, связанные с Молдавией и Приднестровьем», — подчеркнул эксперт.