Эксперт рассказал об обсуждении Украины на саммите в Москве

Неформальная встреча глав государств — членов СНГ состоится 26 декабря в Москве. Такие саммиты проходят, как правило, без официальной повестки. В их рамках также проводятся двусторонние и трехсторонние встречи глав государств содружества.

Заместитель директора Института СНГ, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Владимир Евсеев заявил, что на повестке может оказаться ряд вопросов, которые требуют серьезного обсуждения. В их числе может быть затронут вопрос о вовлечение Украины в деятельность на территории СНГ. Эта мера поможет как-то снять российско-украинское напряжение, сообщает НСН.

«РФ хотела бы, чтобы Украина более активно работала на территории СНГ и не создавала при этом никакие антироссийские блоки. Через страны СНГ идет значительный реэкспорт украинских товаров на территорию России. И РФ заинтересована в том, чтобы этот процесс уменьшить или хотя бы контролировать», - подчеркнул эксперт.