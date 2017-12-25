Политолог: на саммите в Москве обсудят исламский радикализм

Неформальная встреча глав государств — членов СНГ состоится 26 декабря в Москве. Такие саммиты проходят, как правило, без официальной повестки. В их рамках также проводятся двусторонние и трехсторонние встречи глав государств содружества.

Заместитель директора Института СНГ, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Владимир Евсеев заявил, что на повестке может оказаться ряд вопросов, которые требуют серьезного обсуждения. В их числе, проблема борьбы с исламским радикализмом, сообщает НСН.

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«Это актуально для тех государств, которые не являются членами ОДКБ. Я не знаю, будет ли представлен на этом саммите Туркменистан, но для него вопрос ослабления афганского давления и повышения мер безопасности обсудить было бы полезно.

Я вообще считаю, что в рамках Содружества Независимых Государств необходимо усиливать сотрудничество в борьбе с терроризмом. Проблемы безопасности на этом саммите, предполагаю, будут обсуждаться», — отметил эксперт.