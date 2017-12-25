Путин: Россия открыта к межпарламентским контактам даже под ограничениями

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта к межпарламентским контактам, несмотря на известные ограничения. Об этом он сказал на встрече с руководством палат Федерального Собрания России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы готовы и открыты к таким контактам, и будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе», — отметил Путин.

По его словам, несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, эти межпарламентские контакты продолжаются.