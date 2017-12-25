Путин не приедет на заседание группы по его выдвижению в президенты

Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в заседании инициативной группы по его выдвижению в президенты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет, в планах у президента нет. Завтра достаточно загруженный рабочий график», — сказал Песков.

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По словам Пескова, присутствие Путина там не требуется.

Ранее Песков заявил, что Путин может подать документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства до Нового года.