Матвиенко против полного выхода России из Совета Европы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что Россия не должна выходить из Совета Европы (СЕ), сообщает «Интерфакс».

«Мы внесли огромный вклад в развитие этой панъевропейской структуры, мы многому научились, работая в этой структуре, и нет никаких причин и оснований для того, чтобы — нравится нам что-то, не нравится — чтобы Россия в полной мере вышла из Совета Европы. Я не сторонник таких действий», — заявила Матвиенко на итоговой пресс-конференции 25 декабря.

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По ее словам, руководство СЕ также публично заявляет о заинтересованности сохранения в составе ПАСЕ всех 47 государств и призывает к созданию для всех «равноценных, равноправных условий для работы».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Совет Европы вступил в фазу острого кризиса, и предложил «теперь платить» Украине.