Лавров о США: сила есть, дипломатии не надо

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения Кубы и США показывают бессмысленность применения санкций для достижения политических целей, передает RT.

«По блокаде, по эмбарго (Кубы). Ну если кому-то и требовалось доказать, что применение таких мер принуждения для достижения политических целей бессмысленно, то Куба это доказала», — сказал Лавров.

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По его словам, «к сожалению, урок идет не впрок».

«Сегодня, еще начиная с Обамы, американцы, как только у них что-то не получается в дипломатии, сразу хватаются за санкционную дубинку. Вот Северная Корея... ровно такой пример: вот у нас есть сила. Сила есть, дипломатии не надо, перефразирую известную пословицу», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил о своей убежденности в том, что все односторонние санкции в итоге потерпят провал.