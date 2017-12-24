В «Справедливой России» заявили о поддержке кандидатуры Путина на выборах

«Справедливая Россия» на президентских выборах-2018 поддержит кандидатуру Владимира Путина, передает РИА «Новости» заявление первого зампреда фракции в Госдуме Михаила Емельянова.

«Поддержим Путина», — сказал Емельянов, отвечая на вопрос, как партия будет участвовать в президентской кампании 2018 года.

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Ранее премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает решение Владимира Путина пойти кандидатом на выборы президента самовыдвиженцем.

Также сообщалось, что послание президента России федеральному собранию состоится до выборов главы государства.