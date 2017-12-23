В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка в Женеве

В МВД Украины прокомментировали задержание экс-премьера страны Арсения Яценюка в аэропорту Женевы, сообщает РИА «Новости».

В марте суд в Ессентуках заочно арестовал бывшего премьера по обвинению в бандитизме. Отмечается, что генеральный секретариат Интерпола признал обращение России об объявлении Яценюка в розыск необоснованным.

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«Международная организация уголовной полиции — Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения России по поводу розыска Яценюка», — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк был задержан в аэропорту Женевы и отпущен через 10 минут.