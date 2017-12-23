Власти Польши обвинили в «госперевороте»
Глава верховного суда Польши Малгожата Герсдорф обвинила польские власти в осуществлении «госпереворота» против судопроизводства. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на открытое письмо Герсдорф.
«Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит не с применением войск или силовых структур, а с злоупотреблением законодательными институтами», — сказала Герсдорф.
Ранее сообщалось, что в Польше намерены назначить министра по борьбе со смогом.