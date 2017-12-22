Порошенко и Тиллерсон обсудили российских офицеров

Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

«Собеседники обсудили обострение ситуации на Донбассе <...> и безответственный вывод российских офицеров из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе», — говорится в сообщении.

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Также Тиллерсон и Порошенко скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Как отмечается, украинский президент поблагодарил Тиллерсона за поддержку Вашингтона и резолюцию ООН по Крыму.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель, почему Россия вывела своих офицеров из состава СЦКК.