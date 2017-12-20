В Чечне назвали попадание Кадырова под санкции «новогодним подарком»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что попадание главы республики Рамзана Кадырова в санкционный «список Магнитского» стало «новогодним подарком». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В данном случае это прекрасный новогодний подарок для Рамзана Кадырова. Мы все его с этим подарком поздравляем… С помощью Госдепа и минфина США Рамзан Кадыров подтверждает свое реноме выдающегося героя и патриота современной России», — заявил Умаров.

Реклама

Он отметил, что имена и фамилии россиян, попавших под санкции, будут «золотыми буквами вписаны в историю России».

Ранее сообщалось, что минфин США ввел санкции против Кадырова.