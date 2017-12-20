США и Украина проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея ООН в ходе пленарного заседания приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, однако против нее высказались США и Украина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, документ поддержали 133 страны. 49 стран, в том числе Германия, Франция, Швеция, Польша, воздержались.

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В резолюции говорится, что все государства должны запретить любое «чествование нацистского режима».

В ноябре российское посольство выразило недоумение отказом США голосовать в ООН против героизации нацизма.