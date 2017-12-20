Саакашвили в открытом письме призвал Порошенко уйти в отставку

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в фейсбуке открытое письмо к президенту Украины Петру Порошенко.

В нем он призвал главу государства покинуть пост и отметил, что тот находится под угрозой.

«Наши отношения начинались как дружеские. Но сегодня достигли состояния, когда мы с Вами находимся по разные стороны баррикад. Не только политических, но, я бы даже сказал, мировоззренческих», — начал свое письмо Саакашвили.

Реклама

Также экс-губернатор указал не нежелание Порошенко проводить реформы в стране и на его низкий рейтинг среди граждан Украины. По мнению Саакашвили, Порошенко ошибается, считая его главной угрозой.

«В прошлом письме я предлагал вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого вы опубликовали мою личную записку к вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым вы показали, что у вас нет чести», — написал экс-глава Одесской области.

Кроме того, Саакашвили предложить президенту уйти в отставку.

«Признайтесь себе и народу, вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Порошенко обнародовал личное письмо Саакашвили к президенту.