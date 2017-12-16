Лавров поговорил с французским коллегой, оспорившим победу России над ИГ
Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
«Министры «сверили часы» по широкому спектру двусторонних вопросов, обсудили график политических контактов на предстоящий период. В рамках рассмотрения международных вопросов особое внимание было уделено развитию ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.
Ранее Жан-Ив Ле Дриан выразил удивление по поводу того, что Россия «присвоила» себе победу над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии.
Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, отметила, что Запад хочет «скапитализдить» военные достижения России.
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.