Лавров поговорил с французским коллегой, оспорившим победу России над ИГ

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Министры «сверили часы» по широкому спектру двусторонних вопросов, обсудили график политических контактов на предстоящий период. В рамках рассмотрения международных вопросов особое внимание было уделено развитию ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

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Ранее Жан-Ив Ле Дриан выразил удивление по поводу того, что Россия «присвоила» себе победу над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии.

Впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его слова, отметила, что Запад хочет «скапитализдить» военные достижения России.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.