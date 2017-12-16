Греческий университет наградил Путина золотой медалью

В посольстве России в Греции состоялась торжественная церемония передачи Золотой медали Фракийского университета им. Демокрита, присужденной президенту России Владимиру Путину «за выдающуюся деятельность на благо региональной стабильности и процветания». Об этом сообщает МИД России.

Отмечается, что ректор Фракийского университета Ставрос Тулупидис добавил, что Владимир Путин «неизменно содействует сохранению православного духа миролюбия и дружбы, а также духовности и культуры Эллинизма, развитию взаимовыгодных связей между Россией и Грецией».

Реклама

В МИДе добавили, что в ответном слове посол России в Греции Андрей Маслов выразил признательность, отметил большой вклад университета в развитие российско-греческих гуманитарных связей, продвижение русского языка и культуры.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил Орденом Дружбы британского театрального режиссера Деклана Доннеллана.