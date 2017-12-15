Трамп: США хотели бы помощи от России в ситуации с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, американское руководство хотело бы получить помощь от российской стороны в ситуации вокруг Корейского полуострова, передает Reuters.

«Основной целью (телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, — «Газета.Ru») было обсудить Северную Корею, потому что мы бы хотели его помощи. Китай помогает, Россия не помогает. Мы бы хотели помощи от России», — сказал он.

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Таким образом Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности России и обсудил с ними ситуацию на Корейском полуострове.