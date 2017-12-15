Россия готова заключить соглашение о безвизовом режиме с Японией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, предает РИА «Новости».

«Наша цель — расширять круг тех стран, с которыми у нас такие соглашения есть. По-моему, за исключением одной страны, вся Латинская Америка у нас безвизовая. Очень много стран в Азии, Корея, с японцами мы готовы сделать такое соглашение. Очень льготный режим у нас с КНР», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что въездные визы для европейцев останутся в силе.