В ДНР ратифицировали договор о дружбе с Южной Осетией

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял законопроект о ратификации договора о дружбе с Южной Осетией, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Депутаты Народного совета ДНР сегодня приняли в двух чтениях законопроект «О ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ДНР и Республикой Южная Осетия»», — говорится в сообщении.

В октябре президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ратифицировал соглашение о сотрудничестве с ДНР.