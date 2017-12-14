Песков назвал особенной пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция главы государства Владимира Путина будет особенной и внесет ясность во многие вопросы, передает «Интерфакс».

«Пресс-конференция эта особенная, она, наверное, по своему значению даже превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран президентом», — сказал Песков.

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Он пояснил, что Путин может рассказать о способе своего выдвижения на предстоящих выборах главы государства.

«Идет к завершению нынешний президентский срок, и когда мы знаем, что Путин будет баллотироваться на президентских выборах, я думаю, несмотря на то, что уже известно о его намерении, все равно будет много вопросов об электоральном процессе и о выборах в целом, и различных вопросах, связанных с внутренней политикой. Нам очень много поступает вопросов (на этот счет), но, тем не менее, мы говорим, что сам президент пока еще не обозначил своего решения, и поэтому будем ждать», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в Кремле пока не видят конкурентов для президента России Владимира Путина на предстоящих выборах.

Пресс-конференция Владимира Путина начнется в полдень, в четверг, 14 декабря.