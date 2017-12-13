Песков рассказал о попытках задушить суверенность России

Информационная конфронтация против России связана с попытками задушить суверенность страны, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«То, что мы сейчас наблюдаем, это конфронтация, которая связана, наверное, с попытками задушить суверенность России, суверенный голос России. С попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества, растущий потенциал, в том числе и технологический, с точки зрения информационных технологий, доносить свой голос в плане опровержения тех лживых новостей, которые идут в отношении нашей страны», — сказал Песков.

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Он отметил, что те, кто развязывает информационную конфронтацию, «пытаются нас задушить».

«Мы отвечаем», — добавил Песков.

Ранее Дмитрий Песков опроверг заявление советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера о том, что российская сторона ведет «подрывную деятельность» против Вашингтона.