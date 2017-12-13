Матвиенко впервые рассказала о роли Путина в руководстве ВКС России в Сирии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказал, что президент России Владимир Путин принимал личное участие в руководстве российскими ВКС в Сирии и в организации процесса политического урегулирования в этой стране, передает РИА «Новости».

«Как член Совета Безопасности я могу сказать — раньше я этого не говорила: президент лично занимался руководством ВКС в Сирии и подготовкой политического урегулирования», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что победа над терроризмом в Сирии это не заслуга России.