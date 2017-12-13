Песков: тема Крыма не подлежит обсуждению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема Крыма не подлежит какому-либо обсуждению, передает РИА «Новости».

«Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — сказал Песков, комментируя заявление Госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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Тиллерсон заявил, что США готовы вернуться к «вопросу Крыма», однако в настоящий момент намерены сосредоточиться на урегулировании ситуации в Донбассе.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев порекомендовал Вашингтону сосредоточиться на выполнении Минских соглашений Киевом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.