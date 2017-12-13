Тиллерсон: Трамп хочет «рабочих отношений» с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы у Вашингтона были «рабочие отношения» с Россией. Об этом он сказал в ходе выступления в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

«Президент ясно дал понять, что считает важным, чтобы США и Россия имели рабочие отношения. Сейчас этого нет», — заявил Тиллерсон.

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Также Тиллерсон отметил, что «мы будем продолжать работать с России в областях, где мы можем в Сирии, чтобы помочь деэскалации и сокращению насилия, найти мирное решение для Сирии».

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон рассчитывает на то, что Россия сделает так, чтобы президент Сирии Башар Асад сел за стол переговоров.