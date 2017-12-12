Венгрия потребовала от Украины полностью отменить закон об образовании
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна полностью отменить закон об образовании, сообщает газета «Известия».
По его словам, этот закон нарушает права венгерского и других нацменьшинств на Украине, а также «абсолютно не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев».
Он также добавил, что закон совершенно противоречит декларациям ООН, документам ОБСЕ и «Восточному партнерству» Евросоюза.
«Поэтому Украине необходимо этот закон отменить. Это даже не вопрос. Сейчас у венгров отняли их права. И мы не требуем больше прав для венгерского меньшинства, мы хотим, чтобы им вернули их права. Таким образом, мы ожидаем, что Украина полностью отменит этот закон», — сказал он.
Ранее Сийярто попросил отправить постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область Украины из-за напряженной ситуации в регионе.