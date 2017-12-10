Нетаньяху напомнил Эрдогану об арестах журналистов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвавшего Израиль «террористическим государством», и попросил Эрдогана «не читать мораль». Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я не намерен слушать лекции о морали от лидера, который бомбит курдские деревни и сажает в тюрьму журналистов», — заявил он.

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Ранее Эрдоган осудил решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

По его мнению, США «растоптали решение ООН по Иерусалиму от 1980 года, которое еще никто не нарушал».