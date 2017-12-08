Климкин о встрече с Лавровым: ну какие отношения в состоянии войны

Глава МИД Украины Павел Климкин подробно рассказал об «уникальной» встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает «112 Украина».

Главной темой, по его словам, был обмен пленными.

«Это была встреча не про наши отношения. Ну какие отношения в состоянии войны? Мы разговаривали только о том, как вытащить наших ребят. Это будет обмен, обмен очень сложный... Фактически это было единственный серьезный вопрос до того, как мы договаривались, и вся встреча была этому посвящена», — сказал украинский министр.

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Также министры обсудили вопросы миротворческой миссии в Донбассе. Однако Климкин назвал это «обменом мнений» и не более.

Глава МИД Украины также ответил на вопрос, планируются ли еще встречи с Лавровым.

«Это была уникальная встреча, посвященная именно обмену. И мы использовали просто короткую встречу в контексте министерской встречи ОБСЕ. В ближайшее время встречаться больше не планирую», — заключил Климкин.

Накануне Лавров и Климкин провели встречу в Вене «на полях» заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.