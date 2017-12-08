Правительство Польши ушло в отставку

Pixabay

Правительство Польши под руководством бывшего премьер-министра Беаты Шидло официально ушло в отставку, сообщает РИА «Новости».

Президент страны Анджей Дуда поручил Шидло руководить кабмином до формирования нового правительства. Также он выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру вице-премьера Матеуша Муравецкого.

Реклама

Голосование о вотуме доверия Муравецкому назначено на 12 декабря.

Ранее сообщалось, что Беата Шидло покинула пост премьер-министра Польши.