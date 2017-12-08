Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши под руководством бывшего премьер-министра Беаты Шидло официально ушло в отставку, сообщает РИА «Новости».
Президент страны Анджей Дуда поручил Шидло руководить кабмином до формирования нового правительства. Также он выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру вице-премьера Матеуша Муравецкого.
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Голосование о вотуме доверия Муравецкому назначено на 12 декабря.
Ранее сообщалось, что Беата Шидло покинула пост премьер-министра Польши.