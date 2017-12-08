СМИ назвали имя главы предвыборного штаба Путина

Предвыборный штаб нынешнего президента России Владимира Путина могут возглавить глава администрации Антон Вайно или его заместитель Сергей Кириенко. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкие к АП источники.

«Это могут быть только два человека — либо глава АП Антон Вайно, либо — Сергей Кириенко», — заявили источники газеты.

Реклама

Один из них уточнил, что также обсуждается наличие в штабе кураторов нескольких направлений вроде экономиста и специалиста по развитию гражданского сектора.

Ранее на вопрос о главе предвыборного штаба Путина ответили в Кремле.