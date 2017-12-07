В Кремле ответили на вопрос о главе предвыборного штаба Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, кто будет возглавлять избирательный штаб российского лидера на президентских выборах в 2018 году, передает РИА «Новости».

«Пока неизвестно, кто возглавит избирательный штаб, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. Пока нет избирательного штаба как такового», — сказал он.

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Также он отметил, что Путин еще должен сообщить о своем решении, «в какой форме будет выдвигаться — от партии или это самовыдвижение».

«Пока я не могу вам ответить на этот вопрос. Президент сообщит о своем решении», — заявил Песков.

Кроме того пресс-секретарь главы государства заявил, что «видение основных параметров [предвыборной, — «Газета.Ru»] программы у президента имеется, как вы понимаете, в этой стране лучше, чем у кого бы то ни было».

«В какие сроки программа будет финализирована и представлена вниманию общественности, сейчас я сказать не могу, пока чуть-чуть рановато», — сказал он.

Ранее бывший глава администрации президента России Сергей Иванов заявил, что избирательный штаб Путина возглавит не он.