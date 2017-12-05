В МИДе отреагировали на решение МОК отстранить Россию от Олимпиады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала решение МОК отстранить Россию от Олимпийских игр.

«Чего только нам не приходилось исторически выносить от «партнеров». Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями... Берём и выживаем <...> Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да.» — написала Захарова.

Ранее стало известно, что на Олимпийских играх в Пхенчхане будут запрещены российские гимн и флаг.