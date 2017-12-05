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Экс-главу Одесской области Украины Михаила Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и содействии преступной деятельности. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ему было сообщено о подозрении.

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«5 декабря 2017 сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»), задержали по месту жительства в Киеве Саакашвили», — говорится в сообщении.

Политик в ближайшее время будет допрошен.

Саакашвили подозревают в содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители вывели Саакашвили из его дома в Киеве.

Утром 5 декабря сторонники Саакашвили сообщили, что неизвестные люди в масках попытались проникнуть в его квартиру. Позже стало известно, что обыски проводит СБУ.

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