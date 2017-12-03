Саакашвили призывает участников митинга в Киеве собраться на майдане

__is_photorep_included11028842: 1

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе митинга в Киеве призвал собравшихся собраться на майдане Независимости 10 декабря, передает «Интерфакс».

«Мы сейчас создадим «комитеты по импичменту», - центральный и в регионах, - а в следующее воскресенье я предлагаю собраться уже на Майдане», — сказал он.

Реклама

Саакашвили отметил, что не призывает устанавливать палатки и мешать движению в центре города, однако призвал митингующих дать понять власти, что они не уйдут.

Ранее сообщалось, что Саакашвили со сторонниками вышли на «Марш за импичмент» в центре Киева.