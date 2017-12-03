Саакашвили со сторонниками вышли на «Марш за импичмент» в центре Киева

В центре Киева проходит «Марш за импичмент», организованный движением «Рух новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и другими организациями, передает «Интерфакс».

Сообщается, что несколько тысяч участников акции собрались в воскресенье днем в парке им. Тараса Шевченко. После этого они колонной направились в сторону правительственного квартала.

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Протестующие заявляют, что положение на Украине можно улучшить путем «народного импичмента» действующего президента страны Петра Порошенко.

Митингующих сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Ранее Саакашвили рассказал о том, сколько пьет Порошенко.