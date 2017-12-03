Пучдемон анонсировал второй тур референдума о независимости Каталонии

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что рассматривает выборы в парламент 21 декабря как второй раунд референдума о независимости автономии, сообщает El Pais.

«Мы должны изменить наше государство, чтобы изменить эпоху, чтобы продвинуться от страны, которая живет в XX или XIX веке, к той, которая говорит с миром вызовов XXI века», — сказал Пучдемон в своем обращении.

Реклама

Ранее сообщалось, что Пучдемон объявил о начале своей избирательной компании из убежища в Бельгии.

После проведения 1 октября референдума о независимости Каталонии и последовавших за ним столкновений Пучдемон бежал в Бельгию. Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона, он был объявлен в европейский розыск, однако власти Бельгии отпустили политика и четверых его соратников. В настоящее время экс-глава правительства автономии находится во временном убежище в Брюгге.