Посол США назвал условие для снятия санкций c России

Для снятия санкций с России необходимо разрешить ситуацию на Украине. Об этом заявил американский посол в России Джон Хантсман в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

«Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно: прийти к договоренностям, которую устроят обе стороны, мы получим позитивный результат», — сказал он.

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Посол отметил, что это потребует серьезных усилий в решении спорных вопросов.

«Необходимо будет придерживаться обязательств, записанных в протоколе между двумя договаривающимися сторонами. Но ничто не вечно. Мы должны остаться за столом переговоров, в первую очередь, сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций», — добавил Хантсман.

Ранее глава Совета Европы допустил отмену антироссийских санкций.