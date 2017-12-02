Симоньян рассказала о встрече Путина с экс-советником Трампа

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что президент России Владимир Путин и экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн сидели рядом во время празднования десятилетия RT. Об этом она написала в своем телеграме.

«Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь.

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Она добавила, что «более того, Путин вообще не знал, кто это».

«По дороге за стол я ему сказала: «С Вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США». «Военной разведки? Серьезно?», — удивился Путин», — написала она.

По ее словам, Путин поздоровался со всеми за руку, «как он это всегда делает, посмотрел нашу программу, выступил с речью и ушел».

Также она опубликовала фотографию, на которой запечатлены Путин и Флинн, сидящие за праздничным столом.

Ранее сообщалось, что Флинн готов дать показания против президента США Дональда Трампа.