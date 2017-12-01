Депутаты Госдумы пригласили Ким Чен Ына в Россию

Депутаты Госдумы, побывавшие с визитом в КНДР, пригласили северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить в Москву в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации, координатора депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбека Тайсаева.

«Мы, конечно, договорились продолжить контакты. Как вы знаете, в следующем году мы отмечаем 70-летний юбилей установления дипломатических отношений. Мы пригласили наших товарищей во главе с руководством парламента, Трудовой партии Кореи посетить Москву», — сказал Тайсаев.

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Он отметил, что «руководителем Трудовой партии Кореи является непосредственно лидер КНДР Ким Чен Ын».

Ранее в Госдуме сообщили, что Россия готова быть посредником в диалоге США и КНДР.