Лавров: возможности санкций в отношении КНДР исчерпаны

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отрицательно относится к введению дополнительных санкций против КНДР, так как возможности санкционного нажима уже исчерпаны, передает РИА «Новости».

«Мы уже неоднократно подчеркивали, что санкционный нажим по сути дела исчерпан, и что все те резолюции, которые вводили санкции, обязательно содержали требования возобновить политический процесс, возобновить переговоры, и именно это требование американской стороной полностью игнорируется. Я считаю, что это большая ошибка», — сказал он.

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Он отметил, что действия США напоминают сознательную провокацию КНДР на активные действия.

Ранее сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия не станет разрывать дипотношения с Пхеньяном и поддерживать нефтяное эмбарго против Северной Кореи.