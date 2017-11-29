Посольство России в США: «игру с нулевым результатом» еще можно остановить

В посольстве России в США прокомментировали реакцию представителей Госдепартамента на российский закон, позволяющий признать СМИ иноагентом, заявив, что «игру с нулевым результатом», начатую Вашингтоном, еще можно остановить. Сообщение опубликовано на странице посольства в фейсбуке.

«Заявление Госдепа США – очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все «с ног на голову» в теме иностранных агентов. Видимо, в Вашингтоне по-прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам, выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения. А в ответ ожидают от России готовности создавать американским СМИ максимально комфортные условия работы», — говорится в заявлении дипмиссии.

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В посольстве отметили, что закон об иноагентах подразумевает не ограничение свободы слова, а пресечение призывов к экстремистской деятельности и нарушениям общественного порядка. В сообщении дипмиссии подчеркивается, что российская сторона до сих пор не получила ответа на призыв заблокировать «переехавший на американские сервера украинский экстремистский сайт «Миротворец».

Также отмечается, что «игру с нулевым результатом» можно прекратить, начав с устранения причины — преследования российских СМИ в США.

Ранее сообщалось, что в Госдепе назвали российский закон о СМИ-иноагентах «нарушением свободы прессы».