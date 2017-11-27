Волкер заявил о желании США «поладить» с Россией

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что США «хотели бы поладить с Россией». Об этом он сказал в интервью Politico.

«Как всегда говорит президент [США Дональд Трамп]: «Мы хотели бы поладить с Россией, но то, что делает Россия, очень затрудняет это», — заявил он.

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Также он заявил, что для улучшения российско-американских отношений США «нужно будет увидеть прогресс на Украине».

«Если у нас будет какое-то улучшение в отношениях между США и Россией, то мы бы хотели, чтобы это было более конструктивным», — сказал Волкер.

Также Волкер заявил, что надежды на мир на востоке Украины столь неустойчивы, что с большой вероятностью возобновления активных боевых действий стоит ждать в течение года.