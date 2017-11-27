В Молдавии назвали «верхом цинизма» запрет на въезд делегации россиян

Ренато Усатый, мэр города Бельцы, куда направлялась российская делегация, которой власти Молдавии запретили въезд, раскритиковал решение властей, передает «Интерфакс».

«Почти все подобные мероприятия в городе я оплачивают лично, из собственных средств, которые зарабатываю своим бизнесом в России. На этот раз правительство Москвы взяло на себя все расходы. В чем проблема?! Где в этой делегации увидели политику?! Абсурдная ситуация, верх цинизма», — сказал он.

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Он также указал на нехватку специалистов «во всех жизненно важных отраслях» в Молдавии и выразил уверенность в необходимости обмена опытом с руководителями муниципальных предприятий Москвы.

Ранее сообщалось, что в мэрии Москвы возмутились и назвали незаконным недопуск делегации в Молдавию.