СМИ: Киев решил выслать Саакашвили до конца года

Украинские власти приняли решение депортировать экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из страны в ближайшие недели, передает «Страна.ua» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации издания, подготовка к депортации Саакашвили проходит в формате спецоперации.

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«Депортация грузин, которую мы наблюдали несколько дней назад, — элемент этой подготовки. При этом, что важно, Саакашвили будут депортировать не в Грузию, а в третью страну», — отметил приближенный к руководству СБУ источник.

Ранее сообщалось, что высший административный суд Украины (ВАСУ) снял с рассмотрения иск бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко из-за увольнения судьи.