Россия направила Франции ноту из-за задержания Керимова

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил, что МИД России направил официальную ноту французским властям из-за задержания в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова, передает РИА «Новости».

Он также рассказал, что накануне в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Франции для разъяснения ситуации с задержанием Керимова.

Реклама

«В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД России, в которой указано, что Керимов является должностным лицом России и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», — сказал Косачев.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, как был задержан сенатор Сулейман Керимов во Франции.

Сулейман Керимов был задержан полицией в аэропорту Ниццы.